«Я не фитнес-модель». Звезда шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова высказалась о похудении
На личной странице в социальной сети знаменитая участница шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова ответила на вопрос одной из своих поклонниц. Девушка спросила, как юмористке удалось похудеть.
Мягкова отметила, что ей часто задают такие вопросы и призналась, что уже устала на них отвечать. Эта тема звезде попросту надоела.
По мнению Ирины, снижение или набор веса, а также другие перемены во внешности — это вовсе не то, за чем стоит следить поклонникам.
Я не фитнес-модель. Это вообще не важно. Какой бы вес у меня не был, я все равно остаюсь тем же человеком, — заявила Ирина.
Мягкова также призналась, что для нее странно такое внимание к теме похудения вообще. Юмористка отметила, что каждый человек может прекрасно жить в том весе, в котором ему комфортно, не делая ничего для того, чтобы похудеть. Но если портится здоровье или что-то не устраивает, тогда стоит задуматься о снижении веса, считает Ирина.