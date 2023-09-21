На личной странице в социальной сети знаменитая участница шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова ответила на вопрос одной из своих поклонниц. Девушка спросила, как юмористке удалось похудеть.

Мягкова отметила, что ей часто задают такие вопросы и призналась, что уже устала на них отвечать. Эта тема звезде попросту надоела.

По мнению Ирины, снижение или набор веса, а также другие перемены во внешности — это вовсе не то, за чем стоит следить поклонникам.

Я не фитнес-модель. Это вообще не важно. Какой бы вес у меня не был, я все равно остаюсь тем же человеком, — заявила Ирина.