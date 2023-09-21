Певица Zivert призналась, что была прогульщицей в школе

Об этом исполнительница рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv после концерта, посвященного Дню знаний.

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Певица призналась, что она не очень любила школу, поэтому предпочитала просто прогуливать уроки. Интереса к обучению у Zivert особого не было, а просто сидеть в классе и мешать остальным она не хотела.

Девушку увлекало творчество, поэтому уроки в старшей школе для нее не были первостепенны.

При этом Zivert отметила, что ее любимая детская фотография связана именно со школой. Певица рассказала, что в альбоме у ее мамы есть фотография с первого сентября, на которой девочка запечатлена с улыбкой на лице и двумя баранками из косичек на голове.