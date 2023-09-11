Дочь Сергея Жукова рассказала о травле в школе из-за знаменитого папы

Ника Жукова рассказала о непростом школьном опыте в беседе с KP.RU. По ее словам, сверстники травили и говорили ей обидные слова из-за известности и популярности отца.

Девочка училась в частной школе и чувствовала, что коллектив ее долго не принимал, обижая из-за профессии папы, Сергея Жукова. Как только она добивалась хороших результатов в чем-либо, одноклассники кричали, что это из-за отца и сама она добитться якобы ничего не может.