Дочь Сергея Жукова рассказала о травле в школе из-за знаменитого папы
Дочь Сергея Жукова, звезды группы «Руки Вверх!», столкнулась с травлей в школе.
Ника Жукова рассказала о непростом школьном опыте в беседе с KP.RU. По ее словам, сверстники травили и говорили ей обидные слова из-за известности и популярности отца.
Девочка училась в частной школе и чувствовала, что коллектив ее долго не принимал, обижая из-за профессии папы, Сергея Жукова. Как только она добивалась хороших результатов в чем-либо, одноклассники кричали, что это из-за отца и сама она добитться якобы ничего не может.
«Было очень обидно, но со временем я начала понимать, что надо гордиться папой, а не стыдиться таких ситуаций», — объяснила Ника Жукова.
Позже девушка поняла, что такой папа скорее должен стать предметом для гордости.
Ранее мы писали о том, что супруга Аскольда Запашного в тайне сменила фамилию.