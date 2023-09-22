Актриса рассказала о сложностях похудения после 40 лет. В 2018 году Шарлиз снялась в фильме «Талли». Картина рассказывает про жизнь матери троих детей, которая погрязла в заботе о малышах. Для этой роли актриса набрала 22 килограмма.

Вернуться в прежнюю форму, по её словам, было сложнее, чем она рассчитывала. Долгое время 48-летняя актриса сохраняла режим тренировок и диету, но вес не менялся.

Я помню, как через год попыток сбросить вес я позвонила своему врачу и сказала: «Мне кажется, я умираю, потому что я не могу похудеть». А он: «Тебе за 40. Успокойся. Твой метаболизм уже не тот, что был».

В результате актриса всё-таки похудела. Несколько лет ей понадобилось, чтобы прийти в форму. Поэтому сейчас Шарлиз категорически против съёмок, ради которых нужно набирать вес: