Актриса Юлия Пересильд откровенно рассказала о романе с Михаилом Тройником
Актриса Юлия Пересильд в интервью журналу Voice откровенно рассказала о своем романе с коллегой Михаилом Тройником.
Многие поклонники звезды были убеждены, что ее отношения с актером не более, чем пиар-ход – Пересильд и Тройник сыграли мужа и жену в фильме "Вызов". Однако со временем стало понятно, что между артистами действительно все серьезно.
По словам Юлии, Михаил покорил ее своей честностью и бесхитросностью. Актриса подчеркнула, что они с Тройником очень разные, но это не мешает им быть вместе.
Звезда также отметила, что является "закрытым человеком" и тесные контакты даются ей тяжело. Однако Михаил принимает ее со всеми особенностями.
Раньше Пересильд была уверена, что ей куда проще дружить с мужчинами. Но после знакомства с Михаилом призналась, что дружбы с противоположным полом у нее уже не выходит.
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