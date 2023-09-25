Актриса Юлия Пересильд в интервью журналу Voice откровенно рассказала о своем романе с коллегой Михаилом Тройником.

Многие поклонники звезды были убеждены, что ее отношения с актером не более, чем пиар-ход – Пересильд и Тройник сыграли мужа и жену в фильме "Вызов". Однако со временем стало понятно, что между артистами действительно все серьезно.

По словам Юлии, Михаил покорил ее своей честностью и бесхитросностью. Актриса подчеркнула, что они с Тройником очень разные, но это не мешает им быть вместе.

Звезда также отметила, что является "закрытым человеком" и тесные контакты даются ей тяжело. Однако Михаил принимает ее со всеми особенностями.