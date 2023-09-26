Жена Брюса Уиллиса поделилась подробностями о состоянии актера

Жена актера из фильма "Криминальное чтиво" Брюса Уиллиса, Эмма, рассказала о борьбе ее мужа с редкой формой деменции, которая влияет на языковые и поведенческие функции. Она появилась в передаче Today, чтобы привлечь внимание к Всемирной неделе осведомленности о фронтотемпоральной деменции и рассказала о том, насколько "тяжело" это было для всей семьи.

Ей задали вопрос, осознает ли ее муж свое состояние, на что она ответила: "Сложно сказать". Она также выступила рядом с Сьюзен Дикинсон, генеральным директором Ассоциации по фронтотемпоральной дегенерации, которая пояснила, что фронтотемпоральная деменция отличается от болезни Альцгеймера, поскольку она влияет на область мозга, отвечающую за обработку языка, а не на память.

Напомним, в 2022 году было объявлено, что актер из фильма "Крепкий орешек" Брюс Уиллис уходит из центра внимания из-за его борьбы с афазией, которая влияет на языковые навыки человека. Однако ранее в 2023 году его семья сообщила об обновлении состояния 68-летнего актера, раскрыв, что его состояние "ухудшилось", и что у него была поставлена диагноз редкой формы деменции, называемой фронтотемпоральной деменцией.