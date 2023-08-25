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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала фото после лечения анорексии

На протяжении нескольких лет дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур по имени Таллула проходила курс лечения от анорексии. На днях она поделилась с подписчиками личными фотографиями в своем блоге и показала, как выглядит сейчас.

На снимке девушка позирует в коротком джемпере и нижнем белье, иллюстрируя свою фигуру.

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"Промежуточное восстановление. Я люблю ее и вижу, какая она смелая", – подписала Таллула фото.

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Несколько лет назад девушке диагностировали расстройство личности, вследствие которого у нее стала развиваться анорексия. После этого она попала на лечение в специальную клинику под круглосуточное наблюдение врачей.

Соцсети

Так девушка выглядела 2 года назад.

Ранее стало известно, что возлюбленный дочери Брюса Уиллиса бросил ее перед свадьбой.

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