Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур опубликовала фото после лечения анорексии
На протяжении нескольких лет дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур по имени Таллула проходила курс лечения от анорексии. На днях она поделилась с подписчиками личными фотографиями в своем блоге и показала, как выглядит сейчас.
На снимке девушка позирует в коротком джемпере и нижнем белье, иллюстрируя свою фигуру.
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"Промежуточное восстановление. Я люблю ее и вижу, какая она смелая", – подписала Таллула фото.
Несколько лет назад девушке диагностировали расстройство личности, вследствие которого у нее стала развиваться анорексия. После этого она попала на лечение в специальную клинику под круглосуточное наблюдение врачей.
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Так девушка выглядела 2 года назад.
Ранее стало известно, что возлюбленный дочери Брюса Уиллиса бросил ее перед свадьбой.
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