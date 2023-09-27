Что не так с Гвинет Пэлтроу: 4 странности звезды

27 сентября голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу празднует 51-летие. Карьера звезды развивалась стремительно, и уже в 26 лет Гвинет удостоилась "Оскара" за роль в картине "Влюбленный Шекспир".

Позже Пэлтроу еще не раз появлялась в знаковых кинолентах, но вместе с тем за время своей карьеры звезда заработала довольно неоднозначную репутацию. Последнее время у большинства людей актриса ассоциируется не столько с кино, сколько со странными высказываниями и сомнительным бизнесом.

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Подробнее о самых резонансных причудах звезды читайте в материале "Рамблера".

Спрей от энергетических вампиров и яйца для либидо

В конце 2000-х Пэлтроу основала компанию Goop, которая якобы специализируется на товарах и практиках для здорового образа жизни. Однако в реальности врачи не единожды обвиняли Пэлтроу и ее компанию в шарлатанстве. Шутка ли: на сайте Goop покупателям предлагалось приобрести спрей от энергетических вампиров, наклейки для улучшения качества жизни, а также нефритовые яйца для повышения либидо. Последний товар доктор Джен Гантер назвала "самой идиотской идеей".

Дочь по имени Яблоко

В 2004 году Гвинет родила дочь от солиста группы Coldplay Криса Мартина. Имя для девочки пара выбрала весьма нестандартное, ребенка решили назвать Apple (в переводе с английского "яблоко"). Когда Пэлтроу задают вопрос о том, почему дочь решили назвать именно так, она признается, что имя предложил Мартин, и Гвинет тут же с ним согласилась.

Специфическое питание

Пэлтроу давно позиционирует себя как эксперта в сфере питания и здорового образа жизни. Неудивительно, что звезда даже написала несколько книг на эту тему, которые спровоцировали шквал критики. В частности, если следовать рациону, который предлагает Пэлтроу, в день на питание семьи нужно тратить не менее 20 тысяч рублей. Эти деньги будут уходить на покупку гусиных яиц, миндальной муки, кокосовой воды и прочих изысков. Актриса также запрещает читателям употреблять глютен, большинство видов мяса и молочные продукты.

Кофейная клизма