Что не так с Гвинет Пэлтроу: 4 странности звезды
27 сентября голливудская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу празднует 51-летие. Карьера звезды развивалась стремительно, и уже в 26 лет Гвинет удостоилась "Оскара" за роль в картине "Влюбленный Шекспир".
Позже Пэлтроу еще не раз появлялась в знаковых кинолентах, но вместе с тем за время своей карьеры звезда заработала довольно неоднозначную репутацию. Последнее время у большинства людей актриса ассоциируется не столько с кино, сколько со странными высказываниями и сомнительным бизнесом.
Подробнее о самых резонансных причудах звезды читайте в материале "Рамблера".
Спрей от энергетических вампиров и яйца для либидо
В конце 2000-х Пэлтроу основала компанию Goop, которая якобы специализируется на товарах и практиках для здорового образа жизни. Однако в реальности врачи не единожды обвиняли Пэлтроу и ее компанию в шарлатанстве. Шутка ли: на сайте Goop покупателям предлагалось приобрести спрей от энергетических вампиров, наклейки для улучшения качества жизни, а также нефритовые яйца для повышения либидо. Последний товар доктор Джен Гантер назвала "самой идиотской идеей".
Дочь по имени Яблоко
В 2004 году Гвинет родила дочь от солиста группы Coldplay Криса Мартина. Имя для девочки пара выбрала весьма нестандартное, ребенка решили назвать Apple (в переводе с английского "яблоко"). Когда Пэлтроу задают вопрос о том, почему дочь решили назвать именно так, она признается, что имя предложил Мартин, и Гвинет тут же с ним согласилась.
Специфическое питание
Пэлтроу давно позиционирует себя как эксперта в сфере питания и здорового образа жизни. Неудивительно, что звезда даже написала несколько книг на эту тему, которые спровоцировали шквал критики. В частности, если следовать рациону, который предлагает Пэлтроу, в день на питание семьи нужно тратить не менее 20 тысяч рублей. Эти деньги будут уходить на покупку гусиных яиц, миндальной муки, кокосовой воды и прочих изысков. Актриса также запрещает читателям употреблять глютен, большинство видов мяса и молочные продукты.
Кофейная клизма
В 2018 году актриса ошарашила общественность очередным сомнительным советом. Пэлтроу начала рассказывать о пользе кофейной клизмы – Гвинет утверждала, что данная процедура отлично очищает организм. Врачи тут же забили тревогу. Они призвали поклонников звезды не практиковать кофейные клизмы, напомнив, что нет научных подтверждений, доказывающих их эффективность. Более того, такая клизма может нанести серьезный вред организму.