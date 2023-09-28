"Везде ходит рисуется". Отец Фриске резко высказался о появлении Шепелева с сыном

Дмитрий Шепелев перестал скрывать подросшего сына от публики и начал выходить с ним в свет. На это отреагировал отец Жанны Фриске - Владимир Копылов, который приходится мальчику дедушкой. Его слова приводит издание Super.

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Общему сыну Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева исполнилось десять лет. Если раньше отец скрывал его от публики, то теперь начал выходить с ним в свет. Но общаться с семьей Жанны Фриске - родными бабушкой и дедушкой - по-прежнему запрещает.

Владимир Копылов признался, что уже не добивается встречи с внуком, он уверен, что тот настроен против него, и пока просто ждет, когда мальчик вырастет и сам захочет встретиться со своими родными по материнской линии.

В отношении Дмитрия Шепелева отец Жанны Фриске высказался очень резко:

"Везде ходит рисуется. Был бы он еще талантливый. Таланта никакого нет! Если бы он вел программы нормально. Он исчезнет, увидите, из инфополя, с экранов."