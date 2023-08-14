"Все, что можно, Шепелев от него закрыл": отец Фриске – о методах воспитания внука

"Все, что можно, Шепелев от него закрыл": отец Жанны Фриске высказался о методах воспитания внука
После смерти Жанны Фриске наследник Платон живет со своим отцом Дмитрием Шепелевым. Периодически дедушка мальчика высказывается о методах воспитания внука, которые далеко не всегда разделяет. Впрочем, отношения между двумя мужчинами в целом складываются достаточно напряженно.
На днях, например, Владимир Фриске рассказал о том, что Шепелев запрещает Платону слушать музыкальные композиции матери. Отец Жанны считает, что Дмитрий чрезмерно контролирует мальчика и его жизнь.
"Я думаю, ребенок чуть подрастет и сам все поймет. Он поймет, кто его мама для людей, как ее любили, какая она была", – высказался на этот счет Владимир.
Ранее отец покойной Жанны Фриске Владимир Фриске рассказал, что его 10-летний внук Платон профессионально занимается игрой на гитаре.