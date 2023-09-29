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Актриса Анна Хилькевич рассказала о травле в школе

Звезда популярного сериала "Универ" Анна Хилькевич в соцсетях вспомнила школьные годы и своих учителей.

По словам актрисы, далеко не со всеми преподавателями у нее складывались нормальные отношения. Так, например, учительница физкультуры явно недолюбливала ее и пыталась задеть по любому поводу. По мнению Хилькевич, ее можно было назвать "женоненавистницей".

А учительница мировой художественной культуры и вовсе предпочитала обсуждать фигуры Анны и ее одноклассниц и другие их внешние данные вместо того, чтобы вести урок.

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По мнению актрисы, важно, чтобы школа позволяла ребенку проявляться и быть таким, какой он есть, а учителя больше должны быть озабочены тем, чтобы дать ученикам все необходимые знания и качественно выполнить свою работу.

Ранее Хилькевич пожаловалась на участников шоу "Выжить в Дубае".

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