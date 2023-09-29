Звезда популярного сериала "Универ" Анна Хилькевич в соцсетях вспомнила школьные годы и своих учителей.

По словам актрисы, далеко не со всеми преподавателями у нее складывались нормальные отношения. Так, например, учительница физкультуры явно недолюбливала ее и пыталась задеть по любому поводу. По мнению Хилькевич, ее можно было назвать "женоненавистницей".

А учительница мировой художественной культуры и вовсе предпочитала обсуждать фигуры Анны и ее одноклассниц и другие их внешние данные вместо того, чтобы вести урок.