Актриса Анна Хилькевич рассказала о травле в школе
Звезда популярного сериала "Универ" Анна Хилькевич в соцсетях вспомнила школьные годы и своих учителей.
По словам актрисы, далеко не со всеми преподавателями у нее складывались нормальные отношения. Так, например, учительница физкультуры явно недолюбливала ее и пыталась задеть по любому поводу. По мнению Хилькевич, ее можно было назвать "женоненавистницей".
А учительница мировой художественной культуры и вовсе предпочитала обсуждать фигуры Анны и ее одноклассниц и другие их внешние данные вместо того, чтобы вести урок.
По мнению актрисы, важно, чтобы школа позволяла ребенку проявляться и быть таким, какой он есть, а учителя больше должны быть озабочены тем, чтобы дать ученикам все необходимые знания и качественно выполнить свою работу.
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