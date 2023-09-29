Скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал, что скоро публика увидит результат очередного преображения Филиппа Киркорова. Об этом Хайдаров рассказал в шоу "Алена, блин!" на YouTube.

Пластический хирург обмолвился о том, что Киркоров не остановился на уже достигнутом и продолжает совершенствовать свое тело. Публика еще не перестала активно обсуждать его пресс и ягодицы, как стало известно о новых операциях.

Однако Хайдаров не стал раскрывать детали новой тайной пластики артиста.

«Такая маленькая затравочка: скоро вообще вся страна еще и откроет рот, когда увидит, что он еще сделал. Это связано с телом и такого еще не было. Скоро все узнают», – рассказал хирург.

Как неоднократно писали в СМИ, певец старается не только для своих поклонников и публики, но и для второй половинки. Не так давно Киркоров рассказал, что встретил свою любовь, однако подробностей раскрывать не стал.