«Мама хотела меня женить»: Киркоров рассказал о неожиданном романе
Певец впервые признался в том, что у него были отношения с коллегой по сцене, певицей Милой Романиди. Признание исполнителя публикует издание kp.ru.
На днях Филипп Киркоров посетил вечеринку, которую певица устраивала по случаю выхода ее нового клипа, где и рассказал об отношениях с Милой, которые по утверждению Короля российской эстрады были отнюдь не только творческими.
Киркоров также отметил, что Романиди была фавориткой у его мамы, которая очень хотела женить сына на хорошей и красивой девушке.
«Мама все время хотела меня женить: то на Азизе, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но Мила среди всех была фавориткой», — заявил Киркоров.
До свадьбы, как мы знаем, дело все же не дошло, но дружеские отношения Киркоров и Романиди сохранили до сих пор. В 1990-х они даже вместе записали несколько песен.