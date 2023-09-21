«Мама хотела меня женить»: Киркоров рассказал о неожиданном романе

Певец впервые признался в том, что у него были отношения с коллегой по сцене, певицей Милой Романиди. Признание исполнителя публикует издание kp.ru.

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На днях Филипп Киркоров посетил вечеринку, которую певица устраивала по случаю выхода ее нового клипа, где и рассказал об отношениях с Милой, которые по утверждению Короля российской эстрады были отнюдь не только творческими.

Киркоров также отметил, что Романиди была фавориткой у его мамы, которая очень хотела женить сына на хорошей и красивой девушке.

«Мама все время хотела меня женить: то на Азизе, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но Мила среди всех была фавориткой», — заявил Киркоров.