Дочь Гузеевой показала фигуру после похудения

Дочь известной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова не раз подвергалась критике в СМИ и социальных сетях по поводу своего веса.

Из-за лишних килограммов девушка чувствовала себя неуверенно, однако ей все же удалось за довольно короткое время похудеть. Теперь же Ольга решила показать результаты своей работы над телом и опубликовала на своей странице кадры в нижнем белье, где видно, как преобразилась фигура девушки.

Соцсети

«Можно меня теперь хоть временно не буллить?» — подписала снимки дочь Гузеевой.

Ольга не раз признавалась, что имеет проблемы со здоровьем. Помимо этого у нее наблюдалось расстройство пищевого поведения, от чего девушка то теряла, то набирала вес.

«Возможно, стоило бы учесть, что я пережила изнасилование, разрыв связки на колене, три операции за 2,5 года, гормональную терапию и лечение антидепрессантами, но, мне кажется, это не оправдание», – откровенно признавалась Ольга.

Она также заявляла, что жалеть себя не намерена. Теперь же публика наконец увидела результаты большой работы Оли над собой.