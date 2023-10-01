Алена Жигалова рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов

Известная журналистка Алена Жигалова, знакомая, пожалуй, со всеми звездами российского шоу-бизнеса, и знающая все и про каждого, рассказала, как ей удалось похудеть на 12 килограммов. Ее слова передает Telegram-канал "Звездач".

© Кадр из шоу

По словам Жигаловой, справиться с лишним весом ей помогла ее профессия. А, если быть точнее, постоянные съемки и стрессовые ситуации, которые она проживает вместе со своими звездными гостями.

«А вы снимайтесь каждый день и проводите время внутри скандалов шоу-бизнеса — например, между Тимуром Хайдаровым, Любовью Успенской, певицей Славой, Филиппом Киркоровым. Тоже похудеете», — поделилась журналистка.

Других подробностей своего метода Жигалова не раскрыла. Судя по комментариям в Сети, не все поверили в слова журналистки.