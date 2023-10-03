Известный певец Энрике Иглесиас старается уделять больше времени своей семье. Его отношения с бывшей профессиональной теннисисткой Анной Курниковой приносят ему счастье. Артист опубликовал новый ролик с наследниками в своем аккаунте.

У пары трое детей: двое из них появились на свет в 2017 году, а третья дочка родилась в 2020 году. На опубликованных кадрах видно, как подросли дети. И теперь они выглядят как тройняшки.

На последнем видео Энрике Иглесиас с танцами весело проводит время, пока его малыши сидят на пирсе и весело шевелят ножками. Сын Лукас унаследовал темные волосы от отца, а его сестра-близняшка Люси унаследовала блонд волосы от матери. Третья дочка Маша также выросла очень быстро, несмотря на свой молодой возраст, и уже похожа на своих старших братьев и сестру.