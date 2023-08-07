$94.81+1.03103.84+1.31

Диана Арбенина поделилась фотографиями своих повзрослевших детей

Российская певица Диана Арбенина поделилась с подписчиками фотографией повзрослевших детей.

Лидер рок-группы "Ночные снайперы" выложила в своем личном блоге совместный снимок с сыном Артемом и дочерью Мартой, подписав его фразой "твое лицо, когда ты забрал детей из лагеря".

Соцсети

Подписчики, в свою очередь, сделали комплименты счастливому семейству.

Диана Арбенина полностью восстановилась после падения с лестницы

"На это счастливое фото можно смотреть бесконечно", "Какие вы классные", "Соскучились, довольные мордашки", "Семья снова вместе, класс", – такие комментарии оставили фолловеры знаменитости.

Диана Арбенина родила двойняшек в 2020 году. На тот момент певице было 35 лет.

Ранее Стас Пьеха высказался в пользу гостевого брака.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости