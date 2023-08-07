Диана Арбенина поделилась фотографиями своих повзрослевших детей
Российская певица Диана Арбенина поделилась с подписчиками фотографией повзрослевших детей.
Лидер рок-группы "Ночные снайперы" выложила в своем личном блоге совместный снимок с сыном Артемом и дочерью Мартой, подписав его фразой "твое лицо, когда ты забрал детей из лагеря".
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Подписчики, в свою очередь, сделали комплименты счастливому семейству.
"На это счастливое фото можно смотреть бесконечно", "Какие вы классные", "Соскучились, довольные мордашки", "Семья снова вместе, класс", – такие комментарии оставили фолловеры знаменитости.
Диана Арбенина родила двойняшек в 2020 году. На тот момент певице было 35 лет.
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