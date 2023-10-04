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Валерия Ланская впервые рассказала о сорванной свадьбе

В мае 2023 года выяснилось, что актриса Валерия Ланская выходит замуж за хореографа Эдгара Голосного, но пара вдруг отменила бракосочетание.

Валерия Ланская впервые рассказала о сорванной свадьбе
© Рамблер

Теперь актриса прокомментировала ситуацию. По ее словам, она ничего не рассказывала ранее, но статьи о ней все выходили и выходили. Теперь она понимает, что комментарий дать придется, потому что личная жизнь перестала быть личной. Артистка считает, что ее "вина" была в том, что она делилась с людьми о своей жизни.

«Да, мы с Эдгаром разошлись. Это жизнь. Так бывает. Не получилось, приняли решение расстаться. Это нормально, когда взрослые люди, знающие, что именно им нужно, поняв, что здесь не складывается, идут дальше порознь», — призналась 36-летняя артистка в соцсети.

По ее словам, это абсолютно нормально и каждый должен строить свою жизнь так, как хочет.

О том, что стало причиной разрыва звезда "Принцессы цирка" не рассказала.

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