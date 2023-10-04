Валерия Ланская впервые рассказала о сорванной свадьбе
В мае 2023 года выяснилось, что актриса Валерия Ланская выходит замуж за хореографа Эдгара Голосного, но пара вдруг отменила бракосочетание.
Теперь актриса прокомментировала ситуацию. По ее словам, она ничего не рассказывала ранее, но статьи о ней все выходили и выходили. Теперь она понимает, что комментарий дать придется, потому что личная жизнь перестала быть личной. Артистка считает, что ее "вина" была в том, что она делилась с людьми о своей жизни.
«Да, мы с Эдгаром разошлись. Это жизнь. Так бывает. Не получилось, приняли решение расстаться. Это нормально, когда взрослые люди, знающие, что именно им нужно, поняв, что здесь не складывается, идут дальше порознь», — призналась 36-летняя артистка в соцсети.
По ее словам, это абсолютно нормально и каждый должен строить свою жизнь так, как хочет.
О том, что стало причиной разрыва звезда "Принцессы цирка" не рассказала.
Ранее мы писали о том, что Тимур Родригез разводится с женой после 16 лет брака.