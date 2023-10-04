Валерия Ланская впервые рассказала о сорванной свадьбе

Теперь актриса прокомментировала ситуацию. По ее словам, она ничего не рассказывала ранее, но статьи о ней все выходили и выходили. Теперь она понимает, что комментарий дать придется, потому что личная жизнь перестала быть личной. Артистка считает, что ее "вина" была в том, что она делилась с людьми о своей жизни.