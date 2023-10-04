«Мне нравится, когда с женой флиртуют». Звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили

В июне звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили сыграл красивую свадьбу с девушкой по имени Мария. Невеста выходила замуж будучи беременной и уже в конце лета в семье случилось пополнение.

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31-летний комик, рассказывая о семье, делится, что между супругами царит идиллия, они стараются быть деликатны и не ограничивать друг друга ни в чем.

В шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео» Бебуришвили рассказал, что обсуждал с супругой даже щепитильный вопрос флирта с третьими лицами.

«Она прекрасно понимает, что, когда я в 21 год попал в Comedy Club, естественно, шарахался по барам. Из-за комплексов участвовал в гонке сексаголиков», — говорил артист.

Комик отметил, что он в те времена прикрывал свои комплексы чрезмерным флиртом и интимными отношениями, и его супруга эт понимает.

Сечас бывает, что ему не хватает внимания, и он честно рассказывает об этом жене. Она относится с пониманием и не считает, что он "бежит изменять". Андрей признается, что сейчас он не заводит романов на стороне и ограничивается лишь легким флиртом.

Жене он такое тоже прощает:

«Но я абсолютно нормально отнесусь, если кто-то будет с моей женой флиртовать на работе. Просто у нее нет работы, — смеется артист. — Или если в магазине ей скажут, что она красивая, отвесят комплимент на тему улыбки. Она у нее очень красивая. Ей оказывают знаки внимания. Я даже горжусь этим...».

Сейчас молодой комик наслаждается родительством и отношениям с дочерью, но путь к семейному счастью у него был непростым.