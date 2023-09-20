Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко женился
Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился. Фотографии с торжества опубликованы в личном блоге новоиспеченной супруги.
Возлюбленная Комиссаренко 13 сентября поделилась с подписчиками фото со свадебной фотосессии. Она подписала их фразой "Привет, мой муж".
Детали знаменательного события не уточняются.
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"Поздравляю вас, будьте счастливы!", "Счастья молодым", "Желаю в вашей жизни много любви, счастья, гармонии!", – поздравили возлюбленных пользователи.
Ранее участница шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова пожаловалась на сложности знакомства в интернете.
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