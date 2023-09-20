$96.22-0.42102.92-0.17

Популярный стендап-комик Слава Комиссаренко женился

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился. Фотографии с торжества опубликованы в личном блоге новоиспеченной супруги.

Стендап-комик Слава Комиссаренко женился
© Соцсети

Возлюбленная Комиссаренко 13 сентября поделилась с подписчиками фото со свадебной фотосессии. Она подписала их фразой "Привет, мой муж".

Детали знаменательного события не уточняются.

Наталья Рудова высказалась о суррогатном материнстве

Соцсети

"Поздравляю вас, будьте счастливы!", "Счастья молодым", "Желаю в вашей жизни много любви, счастья, гармонии!", – поздравили возлюбленных пользователи.

Ранее участница шоу "Женский стендап" Ирина Мягкова пожаловалась на сложности знакомства в интернете.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости