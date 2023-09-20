Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко женился. Фотографии с торжества опубликованы в личном блоге новоиспеченной супруги.

Возлюбленная Комиссаренко 13 сентября поделилась с подписчиками фото со свадебной фотосессии. Она подписала их фразой "Привет, мой муж".