Сын Джоли и Питта встречается с актрисой

По данным The Sun, 19-летний сын Анджелины Джоли и Бреда Питта встречается с 20-летней актрисой.

Парня видели идущим позади 20-летней звездой «Американской истории ужасов» Кармен Бланшар в районе Лос-Фелис. Они прогуливались по улице с мороженым, а затем вернулись к машине, и Пакс сел за руль.

В последние несколько лет Пакса часто "ловили" папарацци в окрестностях Лос-Анджелеса. Он даже работал со своей знаменитой матерью над несколькими проектами.

За неделю до свидания Пакса с Кармен Анджелина размышляла о том, как «вся ее жизнь изменилась» после того, как она стала матерью в 26 лет. Помимо Пакса, актриса «Малефисенты» делит с 59-летним Брэдом Питтом детей Шайло, Захару, Мэддокса, Нокса и Вивьен. Бывшие супруги расстались в 2016 году и начали почти десятилетнюю битву за опеку. По данным In Touch, Брэд и Анджелина наконец завершили свой развод в начале этого года.

«Наличие детей спасло меня — и научило жить в этом мире по-другому», — рассказала Анджелина Vogue.

Что касается Кармен, она сыграла Юную Вайолет в одном из эпизодов «Американской истории ужасов» в 2011 году. С тех пор восходящая звезда появлялась в других голливудских проектах.