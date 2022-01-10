Экономим место в шкафу за минуту: видео

Полезный лайфхак, как аккуратно и компактно сложить полотенца разных размеров, чтобы хранить их в небольшом шкафу, показала автор блога @thefoldinglady Софи Лиард.

Главный секрет от Софи – это кармашек, который получается при складывании предложенным ей способом и фиксирует полотенце. Он не позволяет ткани развернуться при перемещении вещей с полки на полку. Лайфхак автора видео лучше всего попробовать на полотенцах из махрового полотна, так как они более плотные.