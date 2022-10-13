Названа самая красивая женщина старше 55 лет в Москве

В Москве прошел конкурс красоты "Серебряная королева" для жительниц столицы старше 55 лет. Победительницей стала Ольга Губаева, сообщается на портале мэра Москвы.

Фото: mos.ru mos.ru

Женщина на протяжении 20 лет занимается цигуном, ушу и восточными единоборствами. Она участвовала в соревнованиях, но в подобном конкурсе впервые. По ее словам, это был сложный, но интересный опыт.

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На участие в конкурсе было подано свыше 500 заявок. В финал вышло 11 женщин. Участницы выступали с творческими номерами, танцем-дефиле, а также демонстрировали свои интеллектуальные способности.