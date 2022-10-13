Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+19° в 
USD 63.49EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

В Москве назвали самую красивую женщину старше 55 лет

Мира Маркина

В Москве прошел конкурс красоты "Серебряная королева" для жительниц столицы старше 55 лет. Победительницей стала Ольга Губаева, сообщается на портале мэра Москвы.

Названа самая красивая женщина старше 55 лет в Москве
Фото: mos.rumos.ru

Женщина на протяжении 20 лет занимается цигуном, ушу и восточными единоборствами. Она участвовала в соревнованиях, но в подобном конкурсе впервые. По ее словам, это был сложный, но интересный опыт.

mos.ru

На участие в конкурсе было подано свыше 500 заявок. В финал вышло 11 женщин. Участницы выступали с творческими номерами, танцем-дефиле, а также демонстрировали свои интеллектуальные способности.

Названа самая красивая женщина в мире

О том, какие мужские качества привлекают женщин на сайтах знакомств, читайте в нашем материале здесь.

Красота,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители