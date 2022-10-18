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1 час назад

Эксперты раскрыли главные ошибки при окрашивании седины

Мира Маркина

Редакторы журнала Marie Claire раскрыли главные ошибки при окрашивании седины. По словам экспертов, многие люди выбирают слишком темные оттенки, которые, как правило, не сочетаются с тоном кожи и не подходят к особенностям формы лица. Они посоветовали делать выбор в пользу светлой гаммы, постепенно увеличивая интенсивность цвета при каждом окрашивании.

Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины
Фото: UnsplashUnsplash

Специалисты предупредили, что в домашних условиях не стоит пренебрегать инструкцией к применению красителя и держать его на волосах слишком долго. Они предложили использовать в окрашивании тонер, предназначенный для нейтрализации нежелательных оттенков, отметив, что некоторые часто забывают о нем.

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Журналисты также рекомендовали при покупке краски обращать внимание на состав. В данных продуктах не должны присутствовать спирты и большое количество синтетических ингредиентов, которые делают волосы сухими и ломкими.

В заключение редакторы призвали читателей отказаться от частого окрашивания и резкой смены оттенков, поскольку это может в дальнейшем повлиять на качество и состояние волос.

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