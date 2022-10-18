Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины

Редакторы журнала Marie Claire раскрыли главные ошибки при окрашивании седины. По словам экспертов, многие люди выбирают слишком темные оттенки, которые, как правило, не сочетаются с тоном кожи и не подходят к особенностям формы лица. Они посоветовали делать выбор в пользу светлой гаммы, постепенно увеличивая интенсивность цвета при каждом окрашивании.

Фото: Unsplash Unsplash

Специалисты предупредили, что в домашних условиях не стоит пренебрегать инструкцией к применению красителя и держать его на волосах слишком долго. Они предложили использовать в окрашивании тонер, предназначенный для нейтрализации нежелательных оттенков, отметив, что некоторые часто забывают о нем.

Журналисты также рекомендовали при покупке краски обращать внимание на состав. В данных продуктах не должны присутствовать спирты и большое количество синтетических ингредиентов, которые делают волосы сухими и ломкими.

В заключение редакторы призвали читателей отказаться от частого окрашивания и резкой смены оттенков, поскольку это может в дальнейшем повлиять на качество и состояние волос.