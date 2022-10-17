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1 час назад

Йовович поразила фанатов селфи без макияжа и фильтров

Мира Маркина

Актриса Милла Йовович опубликовала в соцсети фото без фильтров и макияжа. Фанатов восхитила естественная красота 46-летней звезды.

Йовович поразила фанатов селфи без макияжа и фильтров
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Йовович поделилась кадром, на котором она придерживает левую часть волос рукой и позирует в желтой футболке.

Соцсети

41-летняя модель Алессандра Амбросио показала фото с тренировки

Снимок собрал 106 тысяч лайков. Поклонники оценили натуральный образ актрисы:

«Ты прекрасная, потрясающая и удивительный человек»,

«Выглядишь очень молодой»,

«Самая красивая женщина и актриса»,

«О боже мой, никогда нестареющее чудо»,

«Тебе идет быть без косметики и фотошопа. Естественная красота».

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа.

Звёзды,Екатерина Андреева,
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