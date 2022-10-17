Йовович поразила фанатов селфи без макияжа и фильтров

Актриса Милла Йовович опубликовала в соцсети фото без фильтров и макияжа. Фанатов восхитила естественная красота 46-летней звезды.
Йовович поделилась кадром, на котором она придерживает левую часть волос рукой и позирует в желтой футболке.
Снимок собрал 106 тысяч лайков. Поклонники оценили натуральный образ актрисы:
«Ты прекрасная, потрясающая и удивительный человек»,
«Выглядишь очень молодой»,
«Самая красивая женщина и актриса»,
«О боже мой, никогда нестареющее чудо»,
«Тебе идет быть без косметики и фотошопа. Естественная красота».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Екатерина Андреева удивила подписчиков фото без макияжа.