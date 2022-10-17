Йовович поразила фанатов селфи без макияжа и фильтров

Актриса Милла Йовович опубликовала в соцсети фото без фильтров и макияжа. Фанатов восхитила естественная красота 46-летней звезды.

Йовович поделилась кадром, на котором она придерживает левую часть волос рукой и позирует в желтой футболке.

Соцсети

Снимок собрал 106 тысяч лайков. Поклонники оценили натуральный образ актрисы:

«Ты прекрасная, потрясающая и удивительный человек»,

«Выглядишь очень молодой»,

«Самая красивая женщина и актриса»,

«О боже мой, никогда нестареющее чудо»,

«Тебе идет быть без косметики и фотошопа. Естественная красота».