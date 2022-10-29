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1 час назад

Стилисты назвали самое трендовое окрашивание осени

Мира Маркина

Стилисты уверяют, что этой осенью тренды задают светлые оттенки. Об этом сообщил портал Woman.ru.

Стилисты назвали самое трендовое окрашивание осени
Фото: UnsplashUnsplash

Самым трендовым окрашиванием назван кашемировый блонд. Он достигается с помощью сложных техник балаяжа и шатуша, сочетая медовые и пшеничные оттенки. Процесс окрашивания занимает около пяти часов.

3 лайфхака по уходу за волосами, которые пригодятся осенью

Одним из преимуществ такого окрашивание является удобство. Собственный цвет отрастает, гармонично сливаясь с плавным градиентом, а сочетание теплых и холодных прядей придает волосам дополнительный объем.

Ранее был назван способ спасти волосы, который использовали еще в Древнем Египте.

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