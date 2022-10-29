Стилисты назвали самое трендовое окрашивание осени

Стилисты уверяют, что этой осенью тренды задают светлые оттенки. Об этом сообщил портал Woman.ru.

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Самым трендовым окрашиванием назван кашемировый блонд. Он достигается с помощью сложных техник балаяжа и шатуша, сочетая медовые и пшеничные оттенки. Процесс окрашивания занимает около пяти часов.

Одним из преимуществ такого окрашивание является удобство. Собственный цвет отрастает, гармонично сливаясь с плавным градиентом, а сочетание теплых и холодных прядей придает волосам дополнительный объем.