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3 часа назад

Раскрыта опасность популярной процедуры «русские губы»: видео

Катерина Саломе

Сегодня большой популярностью как в России, так и за рубежом пользуется бьюти-процедура «русские губы». Медсестра в косметологии Мариам (фамилия неизвестна) с никнеймом @lps.mariam опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, в котором раскрыла ее настоящую опасность.

Эксперт объяснила, что введение филлера с целью формирования уплощенной губы и четкого контура рта чревато закупоркой сосудов и множественными повреждениями. Таким образом велик риск образования большого количества рубцовой ткани, уточнила она.

Бьюти-прием, который поможет подтянуть веки без пластики

Также специалист заявила, что филлер может мигрировать. В видео опубликованы результаты неудачных косметических работ.

Ранее мы писали о том, какие косметические процедуры не стоит делать.

Красота,Видео,
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