Сегодня большой популярностью как в России, так и за рубежом пользуется бьюти-процедура «русские губы». Медсестра в косметологии Мариам (фамилия неизвестна) с никнеймом @lps.mariam опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, в котором раскрыла ее настоящую опасность.

Эксперт объяснила, что введение филлера с целью формирования уплощенной губы и четкого контура рта чревато закупоркой сосудов и множественными повреждениями. Таким образом велик риск образования большого количества рубцовой ткани, уточнила она.

Также специалист заявила, что филлер может мигрировать. В видео опубликованы результаты неудачных косметических работ.