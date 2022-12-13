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2 часа назад

Как робот наращивает ресницы: видео

Мира Маркина

Сейчас не удивишь роботом-доставщиком или такси с автопилотом. Но возможно, совсем скоро в сфере красоты тоже найдется место для умных машин. TikTok-блогер Марина Могилко (@marinamogilko) отправилась на наращивание ресниц, которое ей сделал необычный мастер – робот. Об этом опыте девушка рассказала в видеоролике.

Процедура включает несколько этапов. Сначала Марине удалили макияж специальным составом. После – нанесли патчи. Они нужны для защиты области под глазами и век. Чтобы клиентка не скучала, ей дали наушники и предложили включить свою любимую музыку. Затем робот приступил к наращиванию. Как это выглядит на практике, вы можете посмотреть в видео.

Как снять наращенные ресницы дома

За работой робота наблюдал инженер и специалист по наращиванию. Процедура была настолько деликатной, по словам автора видеоролика, что ей хотелось заснуть.

Еще один весомый аргумент в пользу роботизированного наращивания – это скорость. Машина сделала всю процедуру за 40 минут вместо привычных двух с половиной часов.

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