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2 часа назад

Косметолог Кудашкина: чистки и пилинги помогут восстановить лицо после праздников

Мария Каткова

Косметолог и дерматолог Елена Кудашкина рассказала, с помощью каких средств можно восстановить лицо после праздников. Об этом сообщает "Мослента".

Косметолог назвала способы восстановить лицо после праздников
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметила, что неправильное питание в праздники может привести к отечности и высыпаниям. Морозные прогулки могут стать причиной сухости и обморожения.

Косметолог посоветовала использовать крем, в котором нет воды. Он поможет защитить кожу в мороз. Также в ясную погоду стоит использовать SPF.

Помочь избавиться от акне помогут пилинги и чистки. Они помогают ускорить обмен веществ и регенерацию кожи, в результате чего красные следы быстрее исчезают.

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От высыпаний косметолог посоветовала фотодинамическую терапию. Она помогает заменить старые клетки на новые.

Ранее сообщалось, что диетолог раскрыла опасность воды с накипью.

Красота,
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