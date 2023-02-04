Желание быть красивой есть у каждой женщины. Доступность современной косметологии позволяет довольно быстро и легко решиться на серьезные процедуры. Но к выбору способов омоложения важно подходить ответственно, так как на рынке часто встречаются препараты и методики, которые опасны для здоровья.

Пластический хирург Светлана Губарева рассказала, каких косметических процедур стоит избегать. На сегодняшний день одной из самых популярных малоинвазивных процедур считается подтяжка лица с помощью мезонитей. Их активно применяют в косметологии, но вау-эффекта от них ожидать не стоит, к тому же, часто нити рассасываются дольше обещанного срока, усложняя работу пластического хирурга. Также не стоит прибегать к увеличению губ и коррекции контуров лица с помощью биополимерных гелей. Они опасны тем, что не рассасываются, а превращаются в комки и вызывают последующее воспаление.