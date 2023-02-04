Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-3° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
16 минут назад

Пластический хирург назвала косметические процедуры, которые не стоит делать: видео

Мария Каткова

Желание быть красивой есть у каждой женщины. Доступность современной косметологии позволяет довольно быстро и легко решиться на серьезные процедуры. Но к выбору способов омоложения важно подходить ответственно, так как на рынке часто встречаются препараты и методики, которые опасны для здоровья.

Пластический хирург Светлана Губарева рассказала, каких косметических процедур стоит избегать. На сегодняшний день одной из самых популярных малоинвазивных процедур считается подтяжка лица с помощью мезонитей. Их активно применяют в косметологии, но вау-эффекта от них ожидать не стоит, к тому же, часто нити рассасываются дольше обещанного срока, усложняя работу пластического хирурга. Также не стоит прибегать к увеличению губ и коррекции контуров лица с помощью биополимерных гелей. Они опасны тем, что не рассасываются, а превращаются в комки и вызывают последующее воспаление.

3 мифа об уходе за волосами, в которые опасно верить

Подробнее о том, от каких косметических процедур лучше воздержаться, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как быстро убрать усики над верхней губой в домашних условиях.

Красота,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители