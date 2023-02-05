Пользователи высмеяли блогершу, которая неудачно увеличила губы

Блогерша под ником @renovating.mama увеличила губы филлерами и была раскритикована подписчиками.
Девушка рассказала о неудачном визите к косметологу на своей странице в TikTok. Сначала она продемонстрировала пользователям свою внешность до изменений – на кадрах видно, что губы блогерши уже были пухлыми.
Однако девушка захотела добавить губам объема: она вколола минимальную дозу наполнителя и осталась разочарована результатом – ее нижняя губа стала вдвое больше верхней.
Ролик блогерши набрал более 70 тысяч просмотров. Одни посмеялись над девушкой в комментариях, другие высказали неудомение:
«Я чуть не задохнулся от смеха»,
«Мне кажется, что мир сошел с ума»,
«И зачем вы это сделали, вы же идеальная».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Рита Дакота уменьшила губы и удивила поклонников.