Пользователи высмеяли блогершу, которая неудачно увеличила губы

Блогерша под ником @renovating.mama увеличила губы филлерами и была раскритикована подписчиками.

Фото: @renovating.mama/ TikTok @renovating.mama/ TikTok

Девушка рассказала о неудачном визите к косметологу на своей странице в TikTok. Сначала она продемонстрировала пользователям свою внешность до изменений – на кадрах видно, что губы блогерши уже были пухлыми.

Однако девушка захотела добавить губам объема: она вколола минимальную дозу наполнителя и осталась разочарована результатом – ее нижняя губа стала вдвое больше верхней.

Ролик блогерши набрал более 70 тысяч просмотров. Одни посмеялись над девушкой в комментариях, другие высказали неудомение:

«Я чуть не задохнулся от смеха»,

«Мне кажется, что мир сошел с ума»,

«И зачем вы это сделали, вы же идеальная».