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Правила макияжа глаз при нависшем веке: видео

Многие девушки сталкиваются с проблемой нависшего века, которое усложняет процесс нанесения теней и туши.

Правильный макияж способен сместить акцент с проблемной зоны и поможет визуально "раскрыть" глаз.

Блогер @Natasha.felitsyna поделилась тремя лайфхаками при нанесении макияжа, которые помогут получить идеальный выразительный взгляд при нависшем веке.

1. Нанесите тени на складку выше подвижного века. Таким образом удастся создать искусственную складку, которая поднимет веко.

2. Не затемняйте подвижное веко. Темные тени могут создать эффект тяжелых век и акцентировать проблемную зону. Для подвижного века лучше выбирать матовые тени теплых тонов.

3. Сделайте акцент на ресницах. Тушь на верхних ресницах и прорисованный карандашом ресничный край помогут отвлечь внимание от нависшего века. Также не стоит забывать про брови: их правильная форма поможет создать эффект лифтинга глаз.

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Подробнее о том, как наносить макияж при нависшем веке, смотрите в видео.

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