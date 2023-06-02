Хирург Гончарова рассказала, какие привычки ускоряют старение
Старение кожи ускоряют плохой сон, отсутствие уходовой косметики, отказ от кремов с SPF-защитой, неправильное питание и чрезмерно активная мимика. Об этом NEWS.ru рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.
По ее словам, самая распространенная привычка – отказ от кремов с SPF-защитой. Без их нанесения из дома лучше не выходить ни летом, ни зимой, так как ультрафиолет пересушивает кожу и провоцирует пигментацию.
Вторая привычка – неправильное питание. Недостаточное потребление микроэлементов и витаминов крайне негативно сказывается на состоянии кожи и может приводить к кожным заболеваниям, отмечает врач.
Про полноценный сон также не стоит забывать, обращает внимание Иляна Гончарова: его отсутствие вызывает ощущение усталого вида, что зрительно добавляет возраст.
Косметика для ухода за кожей требуется практически в любом возрасте. Речь идет как об увлажняющих средствах, так и о кремах с витаминами, микроэлементами и гормонами для поддержания молодости.
Пятая привычка, способствующая старению кожи, – активная мимика. Уже после 30 лет появляются постоянные мимические морщины, и при их первом проявлении рекомендуется применять ботокс, рассказала специалист. Она также подчеркнула, что под активной мимикой подразумеваются определенные жесты и действия, создающие морщины и заломы на лице. Например, подпирание щеки кулаком, привычка щуриться на солнце и др.
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