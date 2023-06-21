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Врач Андреева рассказала, употребление каких продуктов может предотвратить выпадение волос

Некоторые продукты стимулируют рост волос и позволяют предотвратить их выпадение. Какие именно, "МедикФоруму" рассказала терапевт Ирина Андреева.

По словам эксперта, авокадо содержит около 15% суточной потребности взрослого человека в витамине Е, который является одним из ключевых питательных веществ для локонов. Кроме того, в состав растения входят жирные кислоты и белки, придающие волосам необходимую плотность и увлажнение.

Для борьбы с выпадением волосом можно чаще есть бананы, подчеркнула врач. Они содержат калий, дефицит которого способен привести к кислотно-щелочному дисбалансу. Он, в свою очередь, является одной из причин выпадения волос.

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Полезны в данном случае и орехи, которые включают в себя цинк и биотин, обратила внимание Ирина Андреева. Первый элемент активизирует энергетический обмен и обеспечивает снабжение клеток кожи питательными веществами. Второй отвечает за крепость локонов и сохранение сернистых аминокислот в их корнях.

Овсянка, яйца и жирная рыба также стимулируют рост волос, рассказала специалист.

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