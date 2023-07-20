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Как правильно красить губы: видео

Красивые губы – это один из главных акцентов в макияже. Но что делать, если вы хотите, чтобы губы казались больше? В этом случае важно правильно подобрать оттенок помады и научиться правильно наносить макияж.

Важно понимать разницу между анатомическим контуром губ и цветовым. Анатомический контур губ – это естественная линия губ, на которой находится объемная граница. В то время как цветовой контур – это граница естественного пигмента.

Чтобы губы казались больше, нужно научиться определять границу своего анатомического контура. Многие привыкли наносить помаду по границе естественного пигмента, что делает губы визуально меньше.

Правила идеального омолаживающего макияжа

Подробнее о том, как правильно красить губы рассказала в своем видео блогер @Annadubakova_ на странице в TikTok.

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