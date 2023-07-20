Красивые губы – это один из главных акцентов в макияже. Но что делать, если вы хотите, чтобы губы казались больше? В этом случае важно правильно подобрать оттенок помады и научиться правильно наносить макияж.

Важно понимать разницу между анатомическим контуром губ и цветовым. Анатомический контур губ – это естественная линия губ, на которой находится объемная граница. В то время как цветовой контур – это граница естественного пигмента.

Чтобы губы казались больше, нужно научиться определять границу своего анатомического контура. Многие привыкли наносить помаду по границе естественного пигмента, что делает губы визуально меньше.

Подробнее о том, как правильно красить губы рассказала в своем видео блогер @Annadubakova_ на странице в TikTok.