Как правильно красить губы: видео
Красивые губы – это один из главных акцентов в макияже. Но что делать, если вы хотите, чтобы губы казались больше? В этом случае важно правильно подобрать оттенок помады и научиться правильно наносить макияж.
Важно понимать разницу между анатомическим контуром губ и цветовым. Анатомический контур губ – это естественная линия губ, на которой находится объемная граница. В то время как цветовой контур – это граница естественного пигмента.
Чтобы губы казались больше, нужно научиться определять границу своего анатомического контура. Многие привыкли наносить помаду по границе естественного пигмента, что делает губы визуально меньше.
Подробнее о том, как правильно красить губы рассказала в своем видео блогер @Annadubakova_ на странице в TikTok.
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