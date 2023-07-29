Стилист рассказала, как добиться идеальной стрижки

Если вы хотите красивую и естественную стрижку, то важно обязательно советоваться со своим мастером в процессе. Стилист по прическам Миабелла Ристорп, которая занималась волосами знаменитых актрис и моделей, рассказала изданию The Voice Mag, о каких правилах при посещении салона не стоит забывать.

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По словам Ристорп, необходимо объяснить своему мастеру, как именно вы ухаживаете за волосами. От того, укладываете ли вы волосы каждый день или просто расчесываете их, зависит выбор стрижки. Важно, как прическа будет выглядеть не только завтра, но и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, стоит рассказать мастеру о своих волосах подробнее.

"Если они густые и волнистые, я буду осторожна со слоями — они могут как украсить, так и сделать локоны слишком объемными", — подчеркнула стилист.

Мастеру также важно, чтобы клиент уточнял, сколько сантиметров волос нужно отрезать — это поможет избежать недопонимания. А если вы пришли с фотографией конкретной стрижки, то поинтересуйтесь, подойдет ли она для вашей формы лица.

Не бойтесь воспользоваться советами по уходу за волосами от вашего парикмахера, они наверняка будут полезными.