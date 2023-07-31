Косметолог рассказала, как ухаживать за кожей после 30 лет

После достижения 30 лет в организме женщины начинает меняться гормональный фон, из-за чего ускоряется старение кожи. О том, как защитить себя от возрастных изменений кожи лица, "Аргументам и Фактам" рассказала косметолог Татьяна Егорова.

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Во-первых, по словам специалиста, следует пользоваться мицеллярной водой, которая позволяет грамотно и мягко удалять макияж. Во-вторых, в косметичке каждой женщины должен быть гель для умывания – с его помощью можно закончить процесс очищения кожи.

Поддержанию молодости кожи способствует в том числе тоник. Он помогает сбалансировать состояние кожи после умывания, снимает воспаления и успокаивает ее. Помимо этого, женщинам старше 30 лет следует включить в свой ежедневный уход увлажняющие средства, а именно – уходовые кремы. Такие средства напитывают кожу изнутри и способствуют укреплению внутренних слоев, отмечает врач.

Не стоит забывать про сыворотки и крема с ретинолом, который является одной из форм витамина А.

"Как подтверждается целым комплексом исследований, ретинол обладает доказанным anti-age эффектом. Он эффективен с точки зрения анти-акне эффекта, помогает избавиться от пигментации, способствует уменьшению морщин и отличается некоторым эффектом лифтинга кожи", – объяснила эксперт.

Врач обратила внимание, что летом средствами с содержанием ретинола не стоит пользоваться, так как они могут привести к обратному эффекту.