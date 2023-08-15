Мелазма представляет собой хроническое заболевание кожи, характеризующееся появлением пятен и участков гиперпигментации.

Основные причины возникновения мелазмы:

Гормональные нарушения, особенно во время беременности, приема гормональных препаратов. Это связано с избыточной стимуляцией меланоцитов под действием эстрогенов. Повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. УФ-лучи провоцируют гиперпродукцию меланина. Генетическая предрасположенность. Прием лекарств, повышающих фотосенсибильность (например, антибиотики).

Для лечения мелазмы применяют отбеливающие кремы, пилинги и лазер. Важно использовать средства защиты от солнца и избегать обостряющих факторов.

Для полного излечения требуется комплексный подход и терпение, так как мелазма часто рецидивирует. Рекомендуется регулярное наблюдение у дерматолога.

Об это рассказал в своем видео врач Лев Кульков.