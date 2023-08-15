Что такое мелазма и как от нее избавиться: видео
Мелазма представляет собой хроническое заболевание кожи, характеризующееся появлением пятен и участков гиперпигментации.
Основные причины возникновения мелазмы:
- Гормональные нарушения, особенно во время беременности, приема гормональных препаратов. Это связано с избыточной стимуляцией меланоцитов под действием эстрогенов.
- Повышенная чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. УФ-лучи провоцируют гиперпродукцию меланина.
- Генетическая предрасположенность.
- Прием лекарств, повышающих фотосенсибильность (например, антибиотики).
Для лечения мелазмы применяют отбеливающие кремы, пилинги и лазер. Важно использовать средства защиты от солнца и избегать обостряющих факторов.
Для полного излечения требуется комплексный подход и терпение, так как мелазма часто рецидивирует. Рекомендуется регулярное наблюдение у дерматолога.
Об это рассказал в своем видео врач Лев Кульков.
Ранее мы писали о том, как София Вергара следит за фигурой.
Рамблер: главные новости