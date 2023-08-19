Хирург рассказал, какие пластические операции портят внешний вид

Не все женщины, которые собираются сделать пластическую операцию, прислушиваются к советам врачей. Некоторые просто гонятся за трендами. О трех пластических операциях, которые портят внешний вид, изданию "Доктор Питер" рассказал хирург Тигран Алексанян.

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По словам эксперта, многие пациентки просят пластического хирурга сделать им кукольный нос, впалые щеки, лисий взгляд и заостренный подбородок. Однако квалифицированные врачи не будут проводить подобные операции.

Дело в том, что чересчур узкая спинка носа не соответствуют естественным линиям и нарушает структуру внутреннего клапана. В будущем это может негативно сказаться на дыхании. Кроме того, фактурные скулы и подбородок могут смотреться удачно, если делать операцию в зависимости от анатомических особенностей пациентки. Но при неудаче лицо сильно состарится.

Второй вид пластических операций, которые выходят неудачно, — избыточный липофилинг. Если у хирурга не поучится правильно рассчитать пропорции, то скулы женщины могут стать чересчур широкими и грубыми, а лицо опухнет и состарится.

Третий вид — броулифтинг. Если пациентке попадется непрофессиональный хирург, то его некачественная работа с бровями будет видна сразу же. Тигран Алексанян отмечает, что слишком высокая арка брови сделает лицо неестественно удивленным, а слишком низкая — тяжелым и нависшим.