Певица Слава показала результаты повторной пластики груди

Год назад Слава обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову за подтяжкой груди. Результат пластической операции не удовлетворил певицу, и спустя время она решилась исправить ситуацию.

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Сегодня в своем личном блоге певица рассказала подписчикам о повторной операции на грудь, за счет которой были исправлены последствия прошлого хирургического вмешательства. По словам артистки, она осталась довольна.

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"Вот такие сейчас у меня шрамчики, очень-очень аккуратненькие. Никаких келоидов, никаких проблем, ничего нет".

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Вместе с тем Слава обратила внимание на разную длину швов. Как она объяснила, этого не удалось избежать из-за неудачной работы звездного хирурга Хайдарова.

"К сожалению, один длиннее, другой короче, потому что грудь была ассиметрично сделана, вы поняли кем, даже имя его не хочу называть".