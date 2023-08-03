Врач назвал самые опасные пластические операции

При проведении пластических операций присутствуют риски. Какие вмешательства являются самыми опасными, "Известиям" рассказал пластический хирург Илья Шаров.

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Возглавляет антирейтинг липосакция. По словам специалиста, данная процедура считается простой, однако большинство связанных с эстетической медициной смертей приходятся именно на нее. Основную опасность представляет липосакция больших объемов жира, но есть и другие нюансы, которые могут привести к неприятным последствиям.

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"Допустим, в процессе проведения вводится раствор Кляйна, содержащий лидокаин, который может негативно влиять на сердечную мышцу. Он может вызвать аритмию или даже остановку сердца. Еще одной опасностью является повреждение крупных кровеносных сосудов", – объяснил хирург.

На втором месте в списке – операция по уменьшению и подтяжке груди. Одной из угроз в данном случае является формирование рубцов. Помимо этого, после проведения операции необходимо носить сдавливающее корректирующее белье, что также замедляет восстановление и увеличивает риск образования плотных рубцов или даже язв, предупредил эксперт.

Менее опасной является ринопластика, но и тут есть свои нюансы. Одна из ее отрицательных заключается в высокой частоте повторных манипуляций. По словам врача, примерно в 30% после первой операции производится вторая.

"Каждое последующее хирургическое вмешательство может привести к повреждению сосудов, питающих окружающие ткани носа. Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать", – рассказал Шаров.

В последнем случае иногда необходимо прибегнуть к реконструктивной хирургии, в том числе к пересадке кожного лоскута с других областей лица.

В заключение хирург рекомендовал доверять исключительно проверенным клиникам, которые должны иметь все необходимые лицензии и надежное оборудование.