Врач назвал самые опасные пластические операции

Хирург Шаров перечислил три самые опасные пластические операции
При проведении пластических операций присутствуют риски. Какие вмешательства являются самыми опасными, "Известиям" рассказал пластический хирург Илья Шаров.
Возглавляет антирейтинг липосакция. По словам специалиста, данная процедура считается простой, однако большинство связанных с эстетической медициной смертей приходятся именно на нее. Основную опасность представляет липосакция больших объемов жира, но есть и другие нюансы, которые могут привести к неприятным последствиям.
"Допустим, в процессе проведения вводится раствор Кляйна, содержащий лидокаин, который может негативно влиять на сердечную мышцу. Он может вызвать аритмию или даже остановку сердца. Еще одной опасностью является повреждение крупных кровеносных сосудов", – объяснил хирург.
На втором месте в списке – операция по уменьшению и подтяжке груди. Одной из угроз в данном случае является формирование рубцов. Помимо этого, после проведения операции необходимо носить сдавливающее корректирующее белье, что также замедляет восстановление и увеличивает риск образования плотных рубцов или даже язв, предупредил эксперт.
Менее опасной является ринопластика, но и тут есть свои нюансы. Одна из ее отрицательных заключается в высокой частоте повторных манипуляций. По словам врача, примерно в 30% после первой операции производится вторая.
"Каждое последующее хирургическое вмешательство может привести к повреждению сосудов, питающих окружающие ткани носа. Иногда возникает ситуация, когда для восстановления этих тканей сосудов оказывается недостаточно. В результате они начинают отмирать", – рассказал Шаров.
В последнем случае иногда необходимо прибегнуть к реконструктивной хирургии, в том числе к пересадке кожного лоскута с других областей лица.
В заключение хирург рекомендовал доверять исключительно проверенным клиникам, которые должны иметь все необходимые лицензии и надежное оборудование.
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