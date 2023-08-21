Стилист назвала лучшие стрижки для женщин старше 50 лет
Мастер по прическам Ольга Горбунова рассказала, какие стрижки визуально молодят женщин старше 50 лет. Об этом пишет портал "А теперь внимание!".
По словам стилиста, чтобы выглядеть моложе, можно отстричь волосы до плеч или чуть выше, а также сделать укладку с эффектом небрежности.
Более элегантный образ получится, если сделать каре, боб или укороченный каскад. С такими стрижками, по мнению специалиста, женщина будет выглядеть более статусно.
Кроме того, можно рассмотреть стрижку с имитацией челки и открытым центром лба. Особенно она подходит женщинам с каре.
"Это позволит сделать образ живым, чуть небрежным, добавит молодости и динамики", — сказала мастер по прическам.
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