Стилист назвала лучшие стрижки для женщин старше 50 лет

Мастер по прическам Ольга Горбунова рассказала, какие стрижки визуально молодят женщин старше 50 лет. Об этом пишет портал "А теперь внимание!".

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По словам стилиста, чтобы выглядеть моложе, можно отстричь волосы до плеч или чуть выше, а также сделать укладку с эффектом небрежности.

Более элегантный образ получится, если сделать каре, боб или укороченный каскад. С такими стрижками, по мнению специалиста, женщина будет выглядеть более статусно.

Кроме того, можно рассмотреть стрижку с имитацией челки и открытым центром лба. Особенно она подходит женщинам с каре.