Названы главные способы восстановления волос после лета

Лето негативно сказывается на состоянии волос. Из-за палящего солнца, ветра и морской соли локоны теряют блеск и начинают сечься. Как их восстановить, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-дерматолог, трихолог и косметолог Татьяна Егорова.

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В первую очередь, по словам специалиста, по возвращении из отпуска стоит подстричь волосы. Кардинальность вмешательства зависит от последствий отдыха: если волосы значительно пострадали от ультрафиолетового излучения и купаний в море, то лучше не ограничиваться подравниванием кончиков.

Во-вторых, важно позаботиться об увлажнении волос. В данном случае помогут в том числе маски для волос и несмываемые уходы на ночь – сыворотки, специальные кремы и лосьоны, уточнила трихолог.

А вот от горячего фена и утюжков для волос лучше на время отказаться.

"Дайте волосам немного вздохнуть и восстановиться, прежде чем жечь их снова", – подчеркнула врач.