Правильный подбор и использование косметических средств играет ключевую роль в создании красивого и естественного макияжа.

Если научиться правильно владеть основными техниками макияжа – растушевкой теней, контурингом, нанесением подводки, то макияж будет выглядеть намного аккуратнее.

Первым делом оформляйте брови

Если хотите, чтобы макияж бровей держался дольше, прорисуйте их до нанесения тона. Это поможет карандашу лучше закрепиться на коже.

Наносите консилер точечно

Чтобы скрыть несовершенства используйте консилер на тон-два светлее, чем ваш цвет кожи. Наносите его не только под глаза, но и на зону около крыльев носа, чтобы скрыть покраснения.

Создавайте лифтинг-эффект с помощью румян

Для эффекта подтянутой кожи наносите скульптор и румяна по направлению от центра к периферии лица по восходящим линиям. Это поможет визуально приподнять овал.

Подробнее об остальных приемах в макияже рассказала в своем видео блогер @Radlovskaya.