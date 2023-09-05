Врач-дерматовенеролог Наталия Сирмайс рассказала, какой компонент помогает коже быть гладкой и здоровой. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".

По словам медика, при выборе косметики важно обращать внимание на содержание в ней мочевины. Это чрезвычайно важный компонент, который увлажняет кожу, удерживая в ней влагу, и смягчает ее, что особенно важно для борьбы с сухостью.

Как кератолитик, мочевина помогает отшелушивать верхний слой кожи, делая ее более гладкой и ровной, способствует более эффективному проникновению других активных веществ внутрь кожи, что усиливает их действие, а также снижает активность зудовых рецепторов благодаря быстрому восполнению увлажненности кожи.

Однако важно помнить, что концентрация мочевины может влиять на ее действие. Врач рекомендует ориентироваться на желаемый эффект: