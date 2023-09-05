Врач Сирмайс назвала необходимый для красоты кожи компонент в косметике
Врач-дерматовенеролог Наталия Сирмайс рассказала, какой компонент помогает коже быть гладкой и здоровой. Об этом пишет издание "Вечерняя Москва".
По словам медика, при выборе косметики важно обращать внимание на содержание в ней мочевины. Это чрезвычайно важный компонент, который увлажняет кожу, удерживая в ней влагу, и смягчает ее, что особенно важно для борьбы с сухостью.
Как кератолитик, мочевина помогает отшелушивать верхний слой кожи, делая ее более гладкой и ровной, способствует более эффективному проникновению других активных веществ внутрь кожи, что усиливает их действие, а также снижает активность зудовых рецепторов благодаря быстрому восполнению увлажненности кожи.
Однако важно помнить, что концентрация мочевины может влиять на ее действие. Врач рекомендует ориентироваться на желаемый эффект:
- Мочевина 10% имеет увлажняющий и противозудный эффект.
- Мочевина > 10% оказывает смягчающее и отшелушивающее действие.
- Мочевина > 25% применяется как кератолитик для участков с утолщениями кожи.