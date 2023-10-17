Картофель принято считать не самым полезным продуктом из-за его калорийности. Но врач-диетолог Татьяна Мещерякова в беседе с изданием " Лайф " объяснила, в чем польза картофеля.

По словам специалиста, картофель скорее полезный, чем продукт. Но нужно правильно выбирать способ приготовления и съедать не более 150-200 граммов. Картофель в качестве гарнира Татьяна Мещерякова советует употреблять 2-3 раза в неделю.

"Предпочтение стоит отдать отварному или запечённому картофелю — в таком виде он принесет значительно больше пользы и даст всего 65–80 ккал на 100граммов. Исключение составляет специальный диетический стол для людей с диабетом — в этом случае картофель ограничивается либо исключается полностью (с целью ограничить скачки сахара крови)", — отметила Татьяна Мещерякова.

А кроме того, картофель полезен для микрофлоры кишечника и отвечает за выработку ряда витаминов, нейрогормонов. Но при этом картофель нельзя готовить при температуре выше 120 градусов и сочетать с молоком. Поэтому пюре лучше делать на воде. Кроме того, картофель нельзя долго хранить - максимум шесть месяцев после сбора урожая.