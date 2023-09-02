Диетолог назвал самый полезный способ приготовления картофеля

Многие считают картофель неполезным продуктом, однако все зависит от того, насколько правильно он приготовлен. О наиболее полезном способе приготовления изданию "Доктор Питер" рассказал диетолог Алексей Кабанов.

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По словам диетолога, в картофеле много калия, который помогает сердечно-сосудистой системе лучше работать. Витамины B и С в молодой картошке укрепляют иммунитет и успокаивают нервы.

Что касается способа готовки, то лучше всего сварить картофель, добавив в него зелень и растительное масло. Последнее богато полезными ненасыщенными жирными кислотами.

Если речь идет о жаренной картошке, то ее лучше готовить следующим образом: немного поджарить и потушить, добавив рафинированное растительное масло.

Диетолог отмечает, что обычно блюда из картофеля неполезны из-за дополнительных ингредиентов. Например, в них часто добавляют сливочное масло, содержащее насыщенные жиры. Переизбыток такой пищи ведет к развитию диабета, ожирения и болезней сердца.