3 причины, почему диеты не работают: видео
Многие люди пытаются похудеть с помощью различных диет. Одни придерживаются низкоуглеводных, другие – низкожировых.
Однако большинство диет редко приводят к долгосрочному результату в снижении веса.
В действительности, статистика показывает, что 95% людей, которые садятся на диету, в конечном итоге восстанавливают потерянный вес, а зачастую и набирают дополнительные килограммы.
Во время похудения важно не забывать поддерживать свой организм витаминами, так как их дефицит может привести к снижению защитных функций.
Врач Сергей Малоземов рассказал, почему популярные диеты не работают на самом деле.
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