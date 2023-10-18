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3 причины, почему диеты не работают: видео

Многие люди пытаются похудеть с помощью различных диет. Одни придерживаются низкоуглеводных, другие – низкожировых.

Однако большинство диет редко приводят к долгосрочному результату в снижении веса.

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В действительности, статистика показывает, что 95% людей, которые садятся на диету, в конечном итоге восстанавливают потерянный вес, а зачастую и набирают дополнительные килограммы.

Во время похудения важно не забывать поддерживать свой организм витаминами, так как их дефицит может привести к снижению защитных функций.

Врач Сергей Малоземов рассказал, почему популярные диеты не работают на самом деле.

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