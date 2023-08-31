Чтобы создать актуальный образ, необязательно бежать в магазин за новыми вещами. Достаточно разобрать уже имеющийся у вас гардероб.

Главное – это уметь совмещать в своем образе разные элементы, создавая гармоничный ансамбль. Можно собирать наряд по правилу "сэндвича" – для этого нужно сочетать между собой низ и верх (например, туфли и платок), а между ними надеть одежду без ярких акцентов, лучше всего отдать предпочтение монохрому.

Не стоит бояться экспериментировать и пробовать новые сочетания, так как только так можно найти свой уникальный стиль и создать неповторимый образ.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Demy_kova.