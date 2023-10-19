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Нутрициолог Старновская рассказала, почему ночью тянет на колбасу

Желание есть по ночам возникает не на пустом месте. Причины такого желания назвала диетолог, нутрициолог Екатерина Старновская в эфире «Радио 1».

Нутрициолог рассказала, почему ночью тянет на колбасу
© ru.123rf.com

Специалист отметила, что желание что-либо съесть ночью указывает на то, что в организме есть дефицит конкретного микроэлемента.

«Если вы чувствуете, что вечером или ночью захотели бутерброд с колбаской, значит, ваш организм что-то не дополучил в течение дня», - объяснила Екатерина Старновская.

Чаще всего такое желание становится признаком того, что организм остро нуждается в белке. А значит человеку нужно включить в свой рацион мясо или морепродукты.

Тоже самое касается тяги к сладкому. По словам Екатерина Старновской, это также указывает на дефицит белка в рационе.

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